محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المنتج محمد العدل، وفاة زوجة الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد، السيدة خديجة النصيري، اليوم الآربعاء.

المنتج محمد العدل، كتب عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلي ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. انتقلت إلى رحمة الله تعالي خديجة محمد علي النصيري، حرم المرحوم عبد الوهاب محمد الشاعر، ووالدة كل من كرمة عبد الوهاب محمد، ومحمد عبد الوهاب محمد، برجاء الدعاء، تعازينا القلبية".