نيللي تكشف في أحدث ظهور لها حقيقة عودتها لتقديم فوازير رمضان

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 مارس 2022 03:54 مساءً - نشر الإعلامي ” عمرو الليثي ” مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق إنستجرام جمعه بالفنانة ” نيللي ” في أحدث ظهور لها .

وحرص عمرو الليثي على تهنئة نيللي بقدوم شهر رمضان مؤكدا على أن ذكرياته مع هذا الشهر الكريم ترتبط بالفوازير التي كانت تقدمها نيللي سواء في مرحلة طفولته أو شبابه .

فقال : ” أجمل حاجة واحنا داخلين على رمضان إن أنا افتكر وكلنا نفتكر أجمل حاجة في رمضان وأجمل ذكريات في رمضان وأجمل إنسانة في رمضان، ولسه بقولها كل ما اشوفك بفتكر طفولتي وشبابي ” .

وردت نيللي على ذلك قائلة : ” وانت طيب وكل اللي شايفنا طيبين .. ربنا يحقق لكل واحد اللي يتمناه يارب .. ورمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين ” .

وبسؤال عمرو الليثي للفنانة نيللي وطلبه منها العودة لتقديم فوازير رمضان أجابت بشكل قاطع : ” لا ” .