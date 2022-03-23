شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان محمد على ينشر صورة مشهد سقط فيه مصابًا بالجلطة: سأعتذر عن المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان الكبير عثمان محمد على صورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك من موقع تصوير أحد المسلسلات الرمضانية، الذى كان يشارك بالتمثيل فيه قبل إصابته بجلطة المخ، وكتب الفنان الكبير معلقاً على الصورة :" هذه الصورة من مسلسل، وقد سقطت فيه مصاباً بجلطة فى المخ مازالت آثارها معى شديدة".

وتابع عثمان قائلاً:" قد يتسبب هذا فى اعتذارى عن إكمال دورى فى المسلسل حيث أن الأطباء يرون أن العلاج قد يستغرق مدة طويلة والمسلسل سيذاع فى شهر رمضان المبارك والله الشافى المعافى بقدرته ورحمته ودعائكم إن شاء الله"

وكان الفنان الكبير عثمان محمد على قد أصيب بجلطة فى المخ أثناء مشاركته فى تصوير أحد المسلسلات الرمضانية، ونقل على أثرها للمستشفى.

وقال الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع خلال اتصال هاتفى بدا خلاله يعانى من الإرهاق والضعف : "أصبت بجلطة فى المخ منذ أيام ودخلت الرعاية المركزة وعدت لتوى لمنزلى بالإسكنرية"

وتابع : " لسه تعبان والجلطة أثرت على ساقى لكن الحمد لله على كل حال، اتابع العلاج بالأدوية وبعد ذلك أبدأ العلاج الطبيعى، وإذا لم تتحسن حالتى سأعود للمستشفى".

وأشار الفنان الكبير إلى أن ابنته الفنانة سلوى عثمان تواصل التصوير فى المسلسل، مؤكدا أنه لم يتواصل معه أحد من زملائه الفنانين ، موضحا أنهم ربما لا يعلمون بما أصابه.

والفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: «عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية، كما اكتشف العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.