شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لمنة عرفة بعد الانفصال: آسفة شكلى مبهدل وشكرًا على الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة منة عرفة، لأول مرة، بعد انفصالها عن زوجها السابق محمود المهدي، حيث نشرت منة مقطع فيديو عبر "ستوري إنستجرام"، قائلة: " أنا آسفة على شكلي المبهدل ده، أنا حاطة فلتر أصلا، لو مكنتش حاطة فلتر كنتوا هتتخضوا، مرهقة شوية، لكن الحمد لله".



منة عرفة

وأضافت منه في أول ظهور لها بعد الانفصال للمرة الثانية "أنا كنت منعزلة تماما، أنا آسفة، شكرا على سؤالكم عليا، وعلى الدعم النفسي، وعلى رسائلكم اللي كانت بتوصلني، وأنا كده رجعت خلاص، وحشتوني والله".

وكانت قد تصدرت الممثلة الشابة منة عرفة قوائم البحث، وذلك بعد أول رد فعل لها بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها محمود المهدي، حيث حذفت منه كل الصور التي جمعتها بالمهدي من حساب الانستجرام الخاص بها، وذلك بعد يوما واحدا من إعلان الانفصال للمرة الثانية، واعلن محمود المهدى زوج الممثلة منة عرفة انفصالهما للمرة الثانية، وذلك عبر خاصية الاستورى عبر تطبيق إنستجرام، وكتب محمود المهدى قائلا: "تم الانفصال والحمد لله على كل شىء وربنا يوفقها ويوفقنى"، ثم كتب استورى أخرى قال فيها: "ربنا اللى بيرزق العبد عمرها ما كانت فى يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدى بس ربنا معايا الحمد لله".