التعليق الأول ل ” لين برنجكجي ” بعد خبر انفصالها عن معتصم النهار : ” ننجو بفضل الله “

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 مارس 2022 02:57 مساءً - خرجت ” لين برنجكجي ” بمنشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري في التعليق الأول من جانبها بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها الفنان السوري ” معتصم النهار ” .

فكتبت في منشورها : ” نجن ننجو فقط بفضل الله ولطفه وفضله .. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما نحن الآن والحمد لله على ما هو آت ” .

وتابعت لين برنجكجي قائلة : ” اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا ” .

يذكر أنه خلال الفترة الماضية كان قد تم تداول خبر انفصال معتصم النهار عن زوجته بعد قيام كلا منهما بإلغاء متابعته للآخر عبر حساباتهما على تطبيق إنستجرام وحذف الصور التي تجمعهما .

وكشف برنامج MBC Trending في حلقة يوم الأحد الماضي عن أن الطلاق قد وقع رسميا بين الفنان معتصم النهار ولين برنجكجي بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات ليؤكد تلك الأخبار المتداولة .