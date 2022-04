شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز موسيقى 2022 iHeartRadio: جينيفر لوبيز تتألق وأديل أفضل ألبوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط عودة الحياة الطبيعية بعد محاولات للسيطرة علي الجائحة واقامة الأحداث الفنية الموسيقية والسينمائية، أُقيم أمس الثلاثاء حفل توزيع جوائز آي هارت راديو iHeartRadio الموسيقية في دورته التاسعة في لوس أنجلوس، وتم بث الحفل مباشرةً على قناة فوكس Fox، واستضاف الحفل مغني الراب الأمريكي LL Cool J، كما شهدت تلك الليلة عروضًا مميزة من ميجان ذي ستاليون، جون ليجند، بيلي بورتر وغيرهم.



اديل



جينيفر لوبيز

كما خطفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، التي حازت على جائزة آي هارت راديو لأيقونة العام، الأضواء عندما صعدت على المسرح لأداء مميز لأغنيتها المنفردة الجديدة "On My Way"، بالإضافة إلى أغنية "Get Right" الكلاسيكية، ومن أبرز العروض الأخرى عزف البيانو لـ جون ليجند وتشارلي بوث، حيث قاما بعزف أجزاء من أغاني بعضهما البعض.

وأبرز الفائزين بجوائز أي هارت راديو هذا العام كان ألبوم "30" لـ أديل، حيث حصل جائزة ألبوم العام، كما حصلت أغنية "Monsters" لفرقة الروك All Time Low featuring blackbear على جائزة أفضل أغنية بديلة لهذا العام، في حين حصل ماشين جان كيلي على لقب أفضل فنان بديل للعام، كما فاز ألبوم"Happier Than Ever" لـ بيلي إيليش على جائزة أفضل ألبوم بديل، كما حصلت أغنية "Levitating" لـ دواليبا على جائزة أغنية العام من آي هارت راديو، في حين حصلت أوليفيا رودريجو على لقب فنانة العام وجائزة أفضل فنان بوب جديد، وجائزة فنان العام كانت لـ ليل ناز إكس Lil Nas X، أما جائزة أفضل ثنائي أو مجموعة العام كانت لـ برونو مارس، أندرسون باك، وسيلك سونيك، كما حصلت أغنية "Stay" لـ جاستين بيبر ومغني الراب الأسترالي The Kid LAROI.