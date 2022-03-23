شكرا لقرائتكم خبر عن مزين بالريش ومزخرف بالتطريز .. تفاصيل إطلاله أنغام فى حفلها الأخير .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة أنغام قوائم البحث بعد حفلها بدار الأوبرا المصرية والذي ظل حديث الجمهور، ليس فقط بسبب المواقف التي حدثت بالحفل وأزمة الصوت وردها الطريف على شكوى جمهورها، ولكن أيضًا بسبب إطلالتها اللافتة خلال الحفل الجديد، والتي جعلتها تبدو مميزة وأنيقة كعادتها .



اطلاله أحلام في حفل الاوبرا

وارتدت أنغام خلال خلال الحفل الذي أقيم بدار الأوبرا، فستان براق من تصميم مصصم الأزياء الشهير زياد نكد تميز باللونين الأحمر والفضي لكنه مليء بالتفاصيل والتطريز، وجاء تصميمه من الأعلى بكتفين أحدهما منسدل باللون الأحمر، وجاء تصميم الفستان من الأسفل مزين ببعض الريش الأحمر أيضًا الذي أضفى له لمسة مميزة وأنيقة، وعن اكسسوارات الملابس ارتدت أنغام حزام رفيع عند منطقة الخصر، مع وشاح باللون الأحمر على شكل ذيل صغير، واتخذ نفس تصميم الفستان من الأسفل حيث تزين بالريش كذلك.

وعلي جانب اخر لدى النجمة انغام عادة تحرص عليها دائما بعد إحيائها أى حفل غنائى، وهى الاستماع والمشاهدة لحفل كوكب الشرق أم كلثوم، ونشرت أنغام صورة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وهى تستمع إلى حفل أم كلثوم فى التليفزيون، وكتبت قائلة "ساعة الست أحد أجمل عاداتى".

وكانت الفنانة الكبيرة أنغام قد عبرت عن سعادتها الشديدة لإحياء حفل فى قصر عابدين، وأشارت إلى أن الغناء به كان أحد أحلامها، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "أمس التقيت بجمهوري الراقي الكريم في ليلة كانت كالحلم في قصر عابدين، وكان أحد أحلامى أن أغنى في هذا المكان التاريخي العريق والتقي بجمهوري الغالي، سعدت وتحقق حلمي معكم أشكركم من قلبي ".