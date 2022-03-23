شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يطمئن جمهوره من المستشفى: صحتى اتحسنت الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب الشعبي طارق الشيخ عن تفاصيل حالته الصحية من خلال فيديو نشره علي حسابه الخاص بموقع فيس بوك، وظهرالشيخ وهو داخل أحد المستشفيات ليطمئن جمهوره عليه قائلا " جمهوري الحبيب انا صحتي الحمدالله اتحسنت..حمدالله ربنا كريم..وحمدالله علي كل حال.. الحمد لله انا بخير شكراً لجمهوري الحبيب ".



اول ظهور لطارق الشيخ من المستشفي



طارق الشيخ في المستشفي



طارق الشيخ يطمئن جمهوره

وكان قد أكد المطرب طارق الشيخ فى تصريحات سابقة، أنه كان من المقرر طرح ألبومه الجديد خلال شهر ديسمبر الماضي، ولكن بعض الأمور المتعلقة بشركة الإنتاج تسببت فى تأجيله، قائلا:" عمرى ما اتصلت بشركة إنتاج وسألتها على ميعاد طرحه وأتمنى خروجه إلى النور خلال الأيام المقبلة، ويحمل عدد من المفاجآت".

كان المطرب طارق الشيخ قد طرح كليب "وردة البيت" على موقع يوتيوب من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى.