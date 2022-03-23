شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر لكل بطل من أبطال مسلسل "مكتوب عليا" × 11 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة "k media" عمليات الدعاية الخاصة بمسلسل "مكتوب عليا" للنجم أكرم حسنى والمقرر عرضه حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it في شهر رمضان المقبل، حيث طرحت الشركة بوسترات دعائية منفردة لكل بطل من أبطال العمل، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي والبرومو خلال الأيام الماضية.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشا، وعدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

ويسجل "مكتوب عليا" الثاني بين الثلاثي أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، حيث سبق وتعاونوا في مسلسل "الوصية"، الذي نافس في موسم رمضان 2018، وشارك في بطولته أحمد أمين وريم مصطفى وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول، وحقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري.



اكرم حسنى



عمرو عبد الجليل



ايتن عامر



هنادى مهنى



هلا رشدى



محمود السيسى



محمد طعيمة



حنان سليمان



عزة لبيب