تعرف على عادة تحرص عليها انغام دائما بعد حفلاتها الغنائية

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القاهرة - سامية سيد - لدى النجمة انغام عادة تحرص عليها دائما بعد إحيائها أى حفل غنائى، وهى الاستماع والمشاهدة لحفل كوكب الشرق أم كلثوم، ونشرت أنغام صورة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وهى تستمع إلى حفل أم كلثوم فى التليفزيون، وكتبت قائلة "ساعة الست أحد أجمل عاداتى".



انغام تستمع لأم كلثوم

انغام أحيت حفلا غنائيا، يوم عيد الأم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايستروا هانى فرحات، وقدمت باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.



أنغام

وكانت الفنانة الكبيرة أنغام قد عبرت عن سعادتها الشديدة لإحياء حفل فى قصر عابدين، وأشارت إلى أن الغناء به كان أحد أحلامها، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "أمس التقيت بجمهوري الراقي الكريم في ليلة كانت كالحلم في قصر عابدين، وكان أحد أحلامى أن أغنى في هذا المكان التاريخي العريق والتقي بجمهوري الغالي، سعدت وتحقق حلمي معكم أشكركم من قلبي على ليلة لا تنسى".

انغام تخطف قلوب الجمهور بحفل فى قصر عابدين

أنغام خطفت قلوب جمهورها فى القاهرة بأولى حفلاتها الغنائية داخل قصر عابدين التاريخى فى وسط البلد، وقدمت أنغام برفقة الأوركسترا بقيادة المايسترو كريم فودة، أشهر أغانيها القديمة والجديدة، استهلتها بأغنية "كل ما نقرب"، وتلتها بمختارات "حالة خاصة جدا" و"بتوصفني بتكسفني" و"اتجاه واحد" و"هتشتاقوا"، مرورا بأغنيات "أساميك الكتيرة" و"راحت ليالي" و"أكتبلك تعهد"، وروائع "مجبش سيرتي" و"عرفها بيا" و"عن فرح غايب".

أنغام عبرت عن سعادتها الغامرة لتواجدها في أحضان قصر عابدين للمرة الأولى، فى أولى إطلالاتها الجماهيرية فى العام الجديد لتقرر المزاح والحديث مع الحضور بين كل أغنية وأخرى لتضفى لمسات من البهجة على أجواء السهرة، كما حرصت على توجيه التحية لفرقتها الموسيقية من وتريات أوركسترا القاهرة السيمفوني الذين شاركوا في إحياء حفل موكب المومياوات.