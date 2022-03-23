شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مهرجان الإسماعيلية فى دورته الـ 23 اليوم ولينا شاكر تقدم الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الأربعاء، ختام فعاليات الدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة والتى يرأسها المخرج سعد هنداوى، ومن المقرر أن يحضر حفل الختام المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى نائبًا عن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وبحضور السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، وعدد من القيادات والسينمائيين والفنانين.

وتقدم الحفل المذيعة "لينا شاكر" وتبدأ في تمام السابعة مساء بقصر ثقافة الإسماعيلية، ومن المقرر أن تعلن جوائز المسابقات الرسمية المشاركة بالمهرجان، وسوف يتم عرض فيلم قصير عن نتاج الورش التي شاركت خلال الدورة الـ23، من تحريك المجسمات والعرايس والصلصال والإنيميشن، كما يتم عرض برومو قصير عن فعاليات الدورة التي افتتحت مساء الأربعاء الماضي.

ويقيم مهرجان الإسماعيلية المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.