كايلي جينر تغير اسم ابنها المولود بعد اتهامها بسرقته .. صور

القاهرة - سامية سيد - كشفت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر أنها وحبيبها ترافيس سكوت غيرا اسم ابنهما حديث الولادة وول، حيث كشفت بطلة The Keeping Up with the Kardashians ، البالغة من العمر 24 عامًا ، من خلال Instagram Stories بتغير اسم ابنها وذلك بعد اتهامها بسرقة الاسم.

نشرت كايلي جينر منشورًا كتبت فيه أن ابنها، المولود الشهر الماضي، لم يعد اسمه "وولف" بعد الآن، قائلة "أردت أن أخبركم أن اسم ابننا لم يعد وولف بعد الآن..لم نشعر حقًا أنه هو، أردت فقط مشاركة ذلك، لأنني أرى اسم وولف باستمرار في كل مكان"، ولم تعلن كايلي جينر عن الاسم الجديد لطفلها، أو ما إذا كان اسمه الأوسط "جاك" قد تم تغييره أيضًا، حسبما ذكر موقع الديلي ميل.

وكانت قد كشفت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، عن نبأ ولادة طفلها الثاني من ترافس سكوت، حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "جينر" البالغة من العمر 24 عامًا، وضعت طفلًا ذكرًا، حيث إنها وضعت قلبا أزرق مع "بوست" للإعلان عن ولادة الطفل على موقع إنستجرام، ولكنها لم تكشف عن اسم المولود.

ونشرت جينر صورة باللونين الأبيض والأسود تظهر يدها وهي تمسك بيد مولودها، حيث ذكرت أنه ولد في الثاني من فبراير الجاري، بعد يوم من احتفالها بعيد الميلاد الرابع لطفلتها الأولى ستورمى.

وفى شهر سبتمبر الماضي، أعلنت كايلى جينر عبر إنستجرام أنها حامل بطفلها الثاني، بعدما أنجبت ابنة من صديقها مطرب الراب الأمريكى ترافيس سكوت، والذى كان يؤدى فى مهرجان أستروورلد الموسيقى فى هيوستن فى 5 نوفمبر الماضى، عندما تسبب تدافع المعجبين فى مقتل 10 أشخاص، وفى الشهر الماضى، نشرت كايلى جينر صور تظهر بطنها المنتفخة، لتؤكد حملها فى طفلها الثانى.

كايلي جينر وترافس سكوت

يأتى هذا فيما أصبحت عارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر المنتمية إلى عائلة كاردشيان، صاحبة أكبر عدد من المتابعين لحسابها على موقع "إنستجرام" بين النساء في العالم، حيث تجاوز عدد متابعيها 300 مليون متابع، وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن "فرانس برس".

وتجاوز عدد متابعى حساب كايلى جينر على "إنستجرام" حتى صباح اليوم، 301 مليون متابع، ما جعلها تحتل المركز الثانى بين المشاهير من الجنسين بعد لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، البالغ عدد متابعيه 389 مليونًا، علماً بأن المركز الأول هو للحساب الرسمى للشبكة الاجتماعية نفسها التى يبلغ عدد متابعيها 460 مليون شخص.