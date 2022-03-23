شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة: الحجاب شرف ويا رب أنا بحاول وربنا يتقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد الساعات الماضية، على السوشيال ميديا أخبار تفيد بخلع الفنانة حلا شيحة الحجاب من جديد، ولكن حسمت حلا شيحة تلك الأخبار، وردت على أحد متابعيها على خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، كتب لها :" ما أحلاكي بالحجاب"، لترد حلا قائلة: "الحجاب شرف يارب أنا بحاول وربنا يتقبل".



حلا شيحة

ومن وقت لآخر، تظهر حلا شيحة، فى حالة نشاط وتفاعل مع متابعيها عبر حساباتها الرسمية المختلفة على منصات التواصل الاجتماعى، حيث وجهت حلا شيحة، رسالة فخر واعتزاز بالمرأة بمناسبة يومها العالمى، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، ونشرت صورا تجمعها بابنتها وشقيقتها وعلقت عليها " انى حابة اشارك جمهورى الغالى بمعنى حسيته.. أد إيه دور المرأة فى اسرتها ومجتمعها مهم و مؤثر خصوصا مع اولادها قبل اى حاجة تانية".

وتابعت: "حابة أوجه رسالة لكل أم كونى فخورة إنك أُم وأنك قادرة أنك تحققى المستحيل مهما كانت ظروف الحياة، خليكى دايمًا متفائلة وقوية مهما حصل، الأمومة أغلى من أى حاجة ولادنا محتاجنا فى حياتهم بالحب والحنان والاحتواء فى زمن بقى أصعب من اللى قبله.. اعملى حاجة بتحبيها وحبى نفسك أولاً وربى أولادك على الأخلاق والقيم الجميلة مهما اتريقوا أو قالوا أو عملوا العكس".