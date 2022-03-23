شكرا لقرائتكم خبر عن عرضان مسرحيان فى الخليج 365 من مهرجان أيام الشارقة المسرحية. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر فعاليات " أيام الشارقة المسرحية " برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وإدارة أحمد أبورحيمة ، وتشهد عروضه إقبال جماهيري كبير علي مسارح الشارقة المختلفة ويعرض في الخليج 365 من أيام المهرجان مسرحية " طار وطاح " تاليف مرعي الخليان واخراج أحمد الأنصاري ويقدم العرض في الساعة السابعة بتوقيت الامارات العربية بقاعة أفريقيا ، وفي الساعة التاسعة بقاعة معهد الشارقة للفنون المسرحية تعرض مسرحية " شوارع خلفية " تأليف اسماعيل عبد الله واخراج إلهام محمد.

أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.