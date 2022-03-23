شكرا لقرائتكم خبر عن 92 عامًا على ميلاد الولد الشقى .. أحمد رمزى أيقونة شباب وشقاوة الزمن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمراليوم 92 عاما على ميلاد الولد الشقى الفنان الكبير أحمد رمزى الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 23 مارس من عام 1930 ليكون أحد نجوم الفن المصرى، وأشهر من قدموا أدوار الولد الشقى والفتى الأول فى السينما، وأحد نجوم الزمن الجميل الذين تركوا بصمة لا تنسى فى عالم الفن.

ولد أحمد رمزى فى 23 مارس عام 1930 بمحافظة الإسكندرية لأب مصرى يعمل طبيبا وأم اسكتلندية ، وكان شابا وسيما رياضيا لم يفلح فى كلية الطب مثل والده وشقيقه الاكبر فالتحق وتخرج فى كلية التجارة.

ارتبط أحمد رمزى بعلاقة قوية بصديق عمره عمر الشريف منذ فترة الصبا والشباب، وكان لهذه العلاقة دور كبير فى عمل رمزى بالفن، حيث كانا معا يلعبان البليارود بنادى القاهرة وكان عمرالشريف بدأ مشواره الفنى، وأثناء تواجدهما معا دخل المخرج حلمى حليم للاتفاق مع الشريف على بطولة فيلم أيامنا الحلوة، وما أن شاهد رمزى حتى وجد فيه صفات الشاب الذى يصلح للعديد من الأدوار السينمائية وبالفعل أسند له دورا فى الفيلم مع صديقه عمر الشريف والوجه الجديد وقتها عبدالحليم حافظ، لتبدأ بعدها رحلة النجومية والتألق الفنى للولد الشقى"، وقدّم خلال الفترة من 1956 وحتى 1974 أكثر من 60 فيلمًا وأصبح لفترة طويلة محل إعجاب الفتيات، وأيقونة للشباب والوسامة والشقاوة، ومن أعلى النجوم أجراً.

ووصل عدد الأفلام التى شارك فيها رمزى أكثر من 100 فيلم أدى فى معظمها أدوار الفتى والشاب حتى اعتزل لفترة طويلة منذ منتصف السبعينات، بعد أن ظهر جيل جديد من شباب الفن مثل محمود ياسين ونور الشريف وحسين فهمى وغيرهم وكان من أهم أفلامه :" أيامنا الحلوة، ابن حميدو، حواء والقرد، آخر شقاوة، ثرثرة فوق النيل، العنب المر، صراع فى الميناء، بنات اليوم وغيرها"

وعاد الولد الشقى للشاشة بعدما أقنعته سيدة الشاشة فاتن حمامة بالعودة للتمثيل خلال سباعية "حكاية وراء كل باب"، ث اختفى أحمد رمزى مرة ثانية وانشغل بالتجارة حتى عاد منتصف التسعينات ليشارك فى بعض الأعمال ومنها " قط الصحراء" مع نيللى ويوسف منصور، وفيلم الوردة الحمراء مع يسرا وإيناس الدغيدى ، ومسلسل وجه القمر مع فاتن حمامة.

ورحل الولد الشقى عن عالمنا عن عمر ناهز 82 سنة، بسبب جلطة دماغية بعد سقوطه على الأرض نتيجة اختلال توازنه في حمام منزله بالساحل الشمالي فى 28 سبتمبر 2012.