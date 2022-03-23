الرئيس يكرمها.. ظهور مؤثر لفريدة فهمي في حفل الأم المثالية 2022 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفنانة فريدة فهمي، في أحدث ظهور لها خلال حفل "تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022".

وظهرت فريدة فهمي وهي في حالة تأثر وسعادة خلال تكريم الرئيس السيسي لها بمركز المنارة.

وكرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء نماذج من السيدات المصريات والأم المثالية على مستوى الجمهورية حيث منح وسام الكمال من الطبقة الثانية للسيدة وحيدة الديداموني من محافظة الشرقية "الأم المثالية " على مستوى الجمهورية.

كما منح الرئيس السيسي، السيدة سميرة هاشم من محافظة سوهاج "الأم المثالية" الثانية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.​