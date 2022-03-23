محمد رمضان ينشر فيديو من الاستعدادات لحفل افتتاح "فورمولا وان".. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو من كواليس الاستعدادات لحفله الغنائي القادم في المملكة العربية السعودية، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل.

وعلّق رمضان على الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام" مصحوبا بمقطع من أغنيته "نمبر وان"؛ قائلا: "قريبا.. فورمولا وان.. السبت القادم أقوى حفلة في جدة.. ثقة في الله نجاح".

ويحيي النجم محمد رمضان، حفلا غنائيا في جدة بالسعودية، يوم السبت 26 مارس الجاري، وذلك ضمن حفل افتتاح "فورمولا وان".

ويشارك الفنان محمد رمضان في موسم رمضان 2022 بمسلسل "المشوار"، ويعرض على قناة "Dmc" حصريا، وهو من إنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر"، بمشاركة النجوم: عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.