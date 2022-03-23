تقدم أغاني "سوتس بالعربي" في رمضان 2022.. من هي ميريل مختار؟

المؤلف الموسيقي هشام خرما، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "تشهد حلقات المسلسل، تقديم 3 أغاني، من كلمات وغناء المطربة ميريل مختار، بعد أن تعاونا من قبل في أغنية (حلق معي)، والأغاني من ألحاني، ويتم حاليا تسجيلها".

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المؤلف الموسيقي هشام خرما، عن تقديم المطربة ميريل مختار، أغاني مسلسل "سوتس بالعربي"، الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم، ومن المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

من هي ميريل مختار؟

- مصرية ولدت وتعيش في كندا.

- عمرها 29 عاما.

- بدأت رحلتها مع الغناء، من خلال طرح مقاطع فيديو، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام".

- أول أغنية طرحتها كانت "أمس"، التي قدمها فريق "البيتلز"، وقدمت أيضا أغنية "لا بداية ولا نهاية" من أعمال المطربة اللبنانية هبة طوجي.

- أُطلق عليها لقب "فتاة الجبل الأفريقية"، بسبب عشقها تسلق الجبال في كندا، وتصفيف شعرها على الطريقة الأفريقية.

- عام 2019، قدمت مع المؤلف الموسيقي هشام خرما، من كلماتها باللغة العربية الفصحى أغنية "حلق معي".

- وشاركت بالغناء، في أوبريت "مصر الحضارة"، الذي قدم في افتتاح منتدى شباب العالم عام 2019.

"سوتس بالعربي" بطولة النجوم: آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.