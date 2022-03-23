إصابة دانييلا رحمة أثناء تصوير "للموت 2".. ماجي بو غصن أشهرت المسدس في وجهها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر المخرج فيليب أسمر، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "للموت 2" الذي سيُعرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2022.

وفي الفيديو، تظهر النجمتان ماجي بو غصن ودانييلا رحمة خلال تصوير أحد المشاهد، تُشهِر فيه الأولى مسدساً في وجه الثانية، ليصطدم في فمها عن طريق الخطأ، وسط قلق الحضور.

"ماجي" من جانبها علّقت على الفيديو قائلة: "أنا ما خصّني"، بينما "دانييلا" استقبلته بالضحك.

الجزء الثاني من مسلسل "للموت" من المقرر عرضه عبر شاشة mtv خلال موسم مسلسلات رمضان 2022، بطولة النجوم: ماجي بو غصن، دانييلا رحمة، باسم مغنية، كارول عبود، بديع أبو شقرا، وسام صباغ، فادي أبي سمرا، ليليان نمري، وختام اللحام وغيرهم.