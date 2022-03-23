أحدث ظهور لـ نيللي.. هل تعود لفوازير رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الإعلامي عمرو الليثي، مقطع فيديو مع النجمة القديرة نيللي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

"الليثي" علّق على الفيديو قائلا: "لما بنشوفها بنفتكر رمضان وفوازير رمضان، وطفولتنا بذكرياتها الجميلة.. كل عام وأنتم بخير".

وقال الليثي في الفيديو: "أجمل حاجة وإحنا داخلين على رمضان، إن كلنا نفتكر أجمل حاجة في رمضان، وأجمل ذكريات في رمضان، وأجمل إنسانة في رمضان".

أضاف: "لسه بقولها كل ما أشوفك بفتكر طفولتي وشبابي، وكل واحد بيشوفنا بيفتكر أيام رمضان، نيللي كل سنة وأنتي طيبة".

وعلّقت نيللي قائلة: "وأنت طيب، وكل اللي شايفينا طيبين، ربنا يحقق لكل واحد ما يتمنى يارب، رمضان كريم".

وخاطبها قائلا: "مش هترجعي تعملي فوازير بقى؟"، وردت: "لأ"، وقاما بغناء أغنية "معلش" تتر "فوازير الخاطبة" عام 1981.

ومنح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، في حفل افتتاحه نوفمبر 2021، جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، للفنانة الكبيرة نيللي.