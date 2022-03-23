حلا شيحة: "الحجاب شرف.. يا رب أنا بحاول وربنا يتقبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة حلا شيحة، إن ارتداء الحجاب شرف لها، داعية الله أن يتقبل منها.

وردا على متابع كتب لها عبر "إنستجرام": "ما أحلاك بالحجاب"؛ قالت "حلا": "الحجاب شرف.. يا رب أنا بحاول وربنا يتقبل".

وكانت حلا شيحة ظهرت بالحجاب مجددا، بداية من سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن خلعته قبل نحو ثلاث سنوات، ونشرت صورة آنذاك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي، الحمد لله"، كما حذفت كل صورها بدون الحجاب عبر حسابها على الموقع.

وفي فبراير 2022، طلت "حلا" خلال حفل زفافها على الداعية معز مسعود بفستان محتشم باللون الأبيض وحجاب بذات اللون؛ معتمدة مكياجا رقيقا بالألوان الترابية؛ مع لمسة من الإكسسوارات البسيطة.

وكان آخر أعمال الفنانة حلا شيحة فيلم "مش أنا" وشاركها في البطولة الفنان تامر حسني والفنان ماجد الكدواني.