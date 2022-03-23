رغم وفاته في الجزء الأول.. حمادة هلال: أحمد بدير في "المداح 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان حمادة هلال، ظهور النجم القدير أحمد بدير، ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "المداح"، رغم وفاته ضمن أحداث الجزء الأول من العمل.

ونشر هلال، صورة مع "بدير" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الأستاذ أحمد بدير نجم المداح الجزء الأول والثاني، واللي هيقول إزاي مش هو مات في الجزء الأول في الدراما بعيد الشر عليك يا عم أحمد".

وشوّق "حمادة" الجمهور للجزء الثاني من "المداح"، قائلا: "‏تفتكروا إيه اللي هيحصل.. مسلسل المداح أسطورة الوادي.. mbc مصر.. بإذن الله رمضان 2022.. مدد يارب".

مسلسل "المداح 2" بطولة: حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، كمال أبو رية، أحمد بدير، خالد سرحان، هبة مجدي، سهر الصايغ، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، صبحي خليل، ومن إخراج أحمد سمير فرج.