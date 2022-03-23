دعما لمخيمات اللاجئين.. "كباتن الزعتري" أول فيلم وثائقي في دور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المنتج والمخرج علي العربي، عن طرح فيلم "كباتن الزعتري"، في دور العرض السينمائي، لمدة أسبوع، في تجربة تعد الأولى من نوعها لعرض فيلم وثائقي طويل بدور العرض.

المنتج والمخرج علي العربي، كشف عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن تفاصيل عرض الفيلم، وكتب: "من النهاردة (23 مارس) يوم 30، فيلم (كباتن الزعتري)، في سينما كايرو فيستيفال.. حفلة 6، سينما فوكس مول مصر، على مدار اليوم، سينما الزمالك حفلة 6".

وأضاف: "أرباح السينمات، هتروح إلى اللاجئين، أيوة أرباح أغنية (بعودة يا بلادي)، هتروح لمخيم الزعتري، ودي كانت فكرة ويجز، يعني هتسمع أغنية حلوة، وتتفرج على فيلم حلو، وتساعد أخواتنا في المخيمات".

المخرج والمنتج السوداني أمجد أبو العلاء، في تصريح لـ"الخليج 365"، تحدث عن (بعودة يا بلادي)، قائلا: "الأغنية إهداء من ويجز، بعد ما شاهد الفيلم، في مهرجان الجونة السينمائي، وأعلن عنها بنفسه في حفلته هناك، حين دعا أبطال العمل محمود وفوزي، ليشاركوه المسرح تحية لهم عن وصولهم من المخيم".

فيلم "كباتن الزعتري" للمخرج علي العربي، حصد جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وعُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي وتم اختياره ليكون ثاني أفضل فيلم.

وبدأ مخرج ومنتج الفيلم علي العربي، العمل عليه منذ 7 سنوات، في مخيم الزعتري بالأردن مع المنتجين المشاركين آية دوارة، أمجد أبو العلاء، مايكل هنريكس، والمنتجون الاستشاريون مارك لطفي، دانيال ج شالفين، وتولى المنتج والموزع السينمائي محمد حفظي توزيع الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.