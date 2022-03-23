9 أشياء لا يجب تنظيفها بـ”صابون الأطباق”.. اليكم هذه النصائح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 01:13 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 12:40 مساءً

لا عجب أن نستخدم صابون الأطباق في تنظيف بعض الأشياء بالمنزل والتي من أهمها الأواني المتسخة، ولكن هناك أشياء لا يجب تنظيفها بصابون الأطباق، حيث إنه يحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تؤثر على جودتها، لذا لا يعد الخيار الأفضل لكل الأغراض المنزلية، التي سنتعرف عن أهمها.

ونرصد قائمة بأشياء لا يجب تنظيفها بصابون الأطباق، حتى لا تتعرض لأي نوع من التلف، مع طرح البدائل التي يمكن استخدامها:

9 أشياء لا يجب تنظيفها بصابون الأطباق :

1- الشعر والجسم

يتسبب استخدام صابون الأطباق على الشعر في تجريده تماماً من الزيوت الطبيعية الموجودة به، ويمكن استخدام بدلاً منه الشامبو المعتدل الخالي من الكبريتات، مما يساعد على جعله رطباً ويحافظ على لونه الطبيعي، كما يمكن أن يسبب استخدامه على الجسم جفاف الجلد، وإصابته ببعض المشاكل الجلدية مثل الطفح الجلدي والأكزيما والالتهاب.

تعد الأرضيات الخشبية على قائمة أشياء لا يجب تنظيفها بصابون الأطباق، حيث يؤدي ذلك إلى خدشها وتبدو باهتة، لذا استبدلي تلك الطريقة باستخدام المكنسة الكهربائية للتخلص من الأتربة وحصى الرمل، ثم امسحي تلك الأرضيات بمنظف مخصص لها، مما يحافظ عليها ويجعلها لامعة.

الشعر

2- الجلود

ليست بشرتك هي الوحيدة التي تحتاج إلى العناية والحفاظ على زيوتها الطبيعية من الفقدان، فهناك أشياء مثل الجلود تحتاج لمواد أخرى غير قاسية يمكن أن تؤدي إلى إحداث تشققات بها، لذا يمكن إزالة الأتربة منها بواسطة بقطعة قماش مبللة، ثم دهانها بمنتج مرطب للمحافظة على ليونتها ويفضل أن يحتوي على زيوت طبيعية وشمع العسل، ويتم تكرار ذلك 3 مرات حتى تصبح لامعة.

الاقمشة الجلدية

3- الحيوانات الأليفة

إذا كنت تبحث عن طريقة جيدة لإزالة الأتربة المتراكمة على جلد حيوانك الأليف، فاحذر من استخدام صابون الأطباق، لأنه ليس آمناً فقط بل أيضاً يعمل على جعل جلد حيوانك الأليف جافاً، كما أن استخدام الشامبو يمكن أن يسبب التهاب جلده أيضاً، ويجب استخدام بدلاً من ذلك الشامبو المخصص للحيوانات الأليفة، ويفضل النوع المحتوي على اللافندر الذي يمتاز برائحته العطرة وخلوه من البارابين أو الكبريتات التي تعد من المواد التي تسبب الالتهاب للجلد.

حيوانات أليفة

4- النباتات

صابون الأطباق غير آمن عند استخدامه على نباتاتك من أجل قتل الآفات، حيث يمكن أن يتسبب في تلفها ويزيل الزيوت الطبيعية منها، مما يؤدي إلى إصابتها بالأمراض، لذا يجب عدم استخدامه عليها وتنظيفها بالمواد المخصصة لها والتي تكون آمنة وغير ملوثة للبيئة.

النباتات

5- الأقمشة الحريرية

هل تريدين حقاً تنظيف الأقمشة المصنوعة من الحرير بطريقة آمنة؟ عليك الابتعاد عن استخدام صابون الأطباق لأنه يؤدي إلى تلف أنسجتها، واستخدمي بدلاً منه منظفاً خاصاً بالعناية بالنسيج الرقيق مع مراعاة وضعها في كيس شبكي بالغسالة لإعطائها دورة تنظيف بسيطة، ثم جففيها بعد ذلك.

أقمشة الحرير

6- المقلاة المصنوعة من الحديد الزهر

تعد تلك المقلاة أيضاً من ضمن أشياء لا يجب تنظيفها بصابون الأطباق، حيث إنها تعمل على إزالة الطبقة الملساء الواقية بها، ويوصى باستخدام بدلاً منها منظفات طبيعية خالية من الكبريتات، والتي تحتوي على جوز الهند لإزالة بقايا الطعام منها.

السبب وراء عدم إمكانية استخدامه في تنظيف غسالة الأطباق هو أنها ليست مصممة بطريقة تحتمل الكم الهائل من الرغوة الناتج عنه، ولكنها تحتاج لمنظف خاص بها لإزالة بقايا الطعام منها.

مقلاة

7- الأطعمة

يعتقد البعض أن غسيل الفواكه والخضروات بهذا الصابون يقضي على الفيروسات، إلا أن هذا الأمر ليس صحيحاً، حيث يستطيع التسرب إلى مسامها مما يؤثر على طعمها ويسبب بعض المشاكل الصحية مثل الغثيان واضطراب الجهاز الهضمي.

اطعمة

8- السيارة

على الرغم من أن الكثير من الأشخاص يرى أن صابون الأطباق يمكن استخدامه كبديل لصابون غسيل السيارات، إلا أن المواد الكيميائية التي يحتوي عليها يمكن أن تتسبب في إتلاف طلائها وإزالة الطبقة الواقية الموجودة بها، وبمجرد أن يجف عليها يترك آثاراً يصعب التخلص منها.

قيادة السيارة

9- المرايا

لا يساعد استخدامه في إزالة الأوساخ والزيوت المتراكمة على المرايا، بل إنه يمكن أن يسبب خطوطاً ضبابية تصعب إزالتها، لذا عليك استخدام منتجات تنظيف مخصصة لتنظيف تلك المرايا وتكون خالية من الأمونيا للحفاظ على الإطارات والجدران المحيطة بها.