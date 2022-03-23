مهندس الصوت في حفل أنغام: الخطأ بسبب تغيير الأوركسترا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف مهندس الصوت المسؤول عن حفل المطربة أنغام، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية بالأمس بمناسبة عيد الأم، كواليس المشكلة التقنية التي اعتذرت بسببها للجمهور، وأوضح المهندس محمد صقر أنه عمل مع أنغام لمدة 20 عاماً، لكن حفل أمس كان الحفل الثاني الذي يتعاون فيه مع أنغام.

هذا وقد وقام الجمهور المتواجد في قاعة المسرح الكبير بالدور الأخير “البلكون” بالتشويش على أنغام منذ بداية الحفل، بحجة أن الصوت لا يصلهم بشكل جيد، وبرغم من توقفها أكثر من مرة ومحاولاتها إرضاءهم مع مختصين هندسة الصوت بالمسرح، في الوقت الذي أشادت الجماهير المتواجدة في الصفوف الأولى والدورين الأول والثاني بمستوى الصوت، إلا أن جمهور البلكون ظل يشوش على وصلة أنغام طوال غناءها.

وقال محمد صقر في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة الحدث اليوم: حفل أنغام سبقه وصلة موسيقية للفنان إسلام القصبجي قدمها لمدة 35 دقيقة والناس كانت سعيدة جداً بها، وعندما صعدت أنغام على المسرح ومع دخول فرقتها وخروج الفرقة السابقة حدث تغيير في التجهيزات الخاصة بفرقتها والمايسترو هاني فرحات، واشتكت أنها لا تسمع بشكل جيد.

وأضاف: في بداية الحفل حدث الخطأ بسبب تغيير الأوركسترا، وبعد ذلك هتف شخص من الجمهور “مش سامعين” وانتشرت كلمته بين الباقين مثل العدوى.

وقال المايسترو خالد داغر، رئيس البيت الفني للمسرح: الأخطاء كانت في أول الحفل وتم تداركها، وواصلت أنغام تقديم الحفل بعد ذلك بعد معالجة الأخطاء، التي تتكرر بسبب اختلاف تجهيزات كل فرقة.