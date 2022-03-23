أبراج تعشق “المال” من الدرجة الاولى.. ابرزها الجوزاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 01:13 مساءً - منذ 59 دقيقة

المال من أساسيات الحياة لتستطيع أن تعيش حياة مرفهة، ولكن هناك بعض الأبراج التي تصنف من “عشاق المال”، وذلك بحسب خبراء الأبراج وفي هذا السياق نقدم أكثر الأبراج “المادية”.

-برج الجوزاء :مواليد برج الجوزاء من الشخصيات العاشقة للمال والتي تفضل جمع المال للترفيه عن ذاته، وإقامة المشروعات الخاصة به.

-برج السرطان: عشق المال لمواليد برج السرطان بسبب أن مواليد برج السرطان ينظرن أن الأمان في الحياة هي المال، وهم من الشخصيات العملية بالفطرة.

-برج الجدي : و من الأبراج التي تعشق المال هو برج الجدي ، فهو من الأبراج العملية، التي تعشق العمل، وهو من الأبراج التي لا تفعل شئ دون مقابل.

يذكر أن الأبراج الفلكية هي تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس باثني عشر قسم سماوي، وما يُميّزها عن الكوكبات أنها تقسيمات وضعت لتحديد خريطة للسماء مع جميع أجرامها، وهي تجمعات لنجوم مرئية بالعين المجردة، و الأبراج هي تقسیمات للدّائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجاً، ويتم تقسيمهم لـ4 مجموعات، وهم الأبراج النارية “برج الحمل، برج الأسد، برج القوس”

.الابراج المائية “برج السرطان، وبرج الحوت، وبرج العقرب”، والأبراج الهوائية “برج الجوزاء، برج الدلو، برج الميزان”، والأبراج الترابية “برج العذراء، برج الثور، برج الجدي”.