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بعد 80 عاماً من تركه للدراسة مُعمر يحصل على شهادة الثانوية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

المعمر ميريل بيتمان كوبر البالغ من العمر 101 عام

حصل المعمر ميريل بيتمان كوبر البالغ من العمر 101 عام، على دبلوم المدرسة الثانوية من مدارس مقاطعة جيفرسون في ويست فيرجينيا، في الثلاثينيات من القرن الماضي، بعد أكثر من 80 عاماً من تركه للدراسة خلال سنته الأخيرة.

وقالت مدارس مقاطعة جيفرسون في وست فرجينيا، إن ميريل بيتمان كوبر التحق بكلية ستورر، وهي مدرسة ثانوية سابقة في هاربر فيري، لكنه اضطر إلى ترك الدراسة خلال سنته الأخيرة في عام 1938 عندما انتقل هو ووالدته إلى ولاية فيلادلفيا الأمريكية لأسباب مالية.
وأعرب كوبر عن أسفه لعدم تخرجه عام 2018، مما دفع الأقارب للوصول إلى مدارس مقاطعة جيفرسون للمحاولة مرة أخرى، وتوجت هذه الجهود هذا الشهر بمنح كوبر دبلومة فخرية من مدارس مقاطعة جيفرسون في حفل تخرج حضرته عائلته.
وأكد مدير مدارس مقاطعة جيفرسون بوندي شاي جيبسون ليرن قائلاً: “تلتزم مدارس مقاطعة جيفرسون بمساعدة كل طالب، صغيرًا كان أم كبيرًا، على تحقيق أحلامه، وبالنسبة للسيد كوبر، كان ذلك يعني الحصول على شهادة الثانوية العامة، ويشرفنا المساعدة في جعل هذا الحلم حقيقة.”

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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