توم هانكس يفاجئ عروس يوم زفافها.. “صور”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 01:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 10:58 صباحًا

بعد انتشار صور الممثل العالمي توم هانكس بجانب عروس في مدينة بيتسبرغ التابعة لولاية بنسلفانيا الأميركية، وشكلت هذه الصور صدمة للمتابعين لتتضح تفاصيل اخرى فيما بعد، بحيث فاجأ توم هانكس، عروساً كانت بطريقها لحضور حفل زفافها بأن طلب التقاط صورة معها، ليشغل بذلك وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأوضحت العروس أنها تفاجأت عند خروجها من باب الفندق باقتراب الممثل منها، ليقول لها: “مرحباً.. أنا توم هانكس. أرغب في الحصول على صورة معك”.

وأضافت أنها دهشت لما رأت وسمعت، وثبتت في مكانها للحظات قبل أن تدرك ما يحدث.

كما تابعت أن الممثل التقط صوراً مع صديقاتها، وهنأ الجميع، وبعد ذلك انصرف، معبرة: “كانت صدفة حلوة وممتعة للغاية”، كذلك قالت إن هانس أخبرها بأنها تبدو جميلة، وأنه سعيد جداً لأجلها، مضيفة: “كان ساحراً ورائعاً”.

يشار إلى أن الممثل يتواجد في بنسلفانيا من أجل تصوير فيلم جديد له يحمل عنوان: “رجل يدعى أوتو”، وأوضحت العروس أنها بالصدفة كانت في حديث مع شقيقتها عن جمال القصة التي يتحدث عنها الفيلم الجديد.