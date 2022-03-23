مقره في القاهرة.. اتحاد المنتجين العرب يؤسس مركزاً لدعم الفعاليات وصناعة الترفيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الاتحاد العام للمنتجين العرب عن تأسيس المركز العربي للفعاليات وصناعة الترفيه؛ بهدف تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الفعاليات والترفيه، والعناية الإعلامية بالقضايا العربية، من خلال استثمار القدرات والطاقات الشبابية في تفعيل البرامج والأنشطة الثقافية والفنية والمجتمعية.

وقال رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب إبراهيم أبو ذكري إن المركز يواكب التطورات الهائلة التي يشهدها قطاع الفعاليات وصناعة الترفيه في العالم العربي، وكذلك الانتعاشة التي يعيشها مجال الفن العربي في الدراما والمسرح والأعمال الوثائقية والموسيقية، إلى جانب تطور قطاع الإعلام التقليدي والرقمي بمختلف الدول العربية.

وأشار أبو ذكري إلى أن المقر الرئيسي للمركز سيكون في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة النائب الأول لرئيس الاتحاد الفنان السعودي عبدالله العامر، مبيناً أنه سيتم فتح مقار ومكاتب اتصال بالعواصم العربية؛ للوصول إلى أكبر عدد من الطاقات الشبابية العربية والتعاون معها في الأنشطة الترفيهية وصناعة المؤتمرات والفعاليات، والتوجيه الأمثل لمهاراتهم تجاه المجال الإعلامي والاندماج مع الممكنات والقدرات الرقمية المتاحة.

من جهته؛ أوضح رئيس مجلس إدارة المركز العربي للفعاليات وصناعة الترفيه الفنان عبدالله العامر، أن تأسيس المركز يأتي في إطار النقلة النوعية لقطاع الترفيه والفعاليات في العالم العربي، مشيراً إلى أن القطاع شهد تحولاً كبيراً خلال الفترة الماضية بما يتماشى مع متطلبات العصر، حيث ساهم تنظيم عدد كبير من الفعاليات بالعالم العربي في رفع المستوى المهني للعاملين بالقطاع، مؤكداً أنه خطوة ستعود بالنفع والفائدة على سوق الفعاليات والترفيه العربي.

وأضاف العامر أن العالم العربي لديه مقومات سياحية وترفيهية عظيمة، خاصة في ظل المشروعات الضخمة التي يجري تنفيذها بكافة الدول، حتى أصبح قطاع الترفيه والفعاليات أحد روافد الاقتصادات الوطنية التي تزيد الفرص الاستثمارية وتخلق وظائف جديدة مناسبة لمهارات الأجيال الحالية، لافتاً إلى أن المركز سيسعى إلى دعم منظمي وصُناع الفعاليات والأنشطة الترفيهية.

ويضم المركز العربي للفعاليات وصناعة الترفيه في مجلس إداراته مجموعة من الكوادر العربية منهم؛ روان الداود نائبة الرئيس والمستشارة القانونية، ومحمد المطوع أميناً عاماً، ووليد عنتر مستشاراً إعلامياً، وأريج العتيق مديرة المراسم، إضافة إلى سعيد الرشيدي أمين الصندوق، وعمرو سالم مدير الوحدة الفنية، إلى جانب عضوية كل من: خالد الخضري، وشيخة الرضي، ومضر العاني، وسمر المقرن، ومحمد الجبيري، وعبد الإله العشاق، ومنصور العريجي.