على سرير المرض في المستشفى.. طارق الشيخ يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طمأن الفنان طارق الشيخ، جمهوره، على حالته الصحية، بعد نقله لأحد المستشفيات مساء أمس الأول.

وظهر الشيخ، في مقطع فيديو وهو على سرير المرض في المستشفى، موجها رسالة لجمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قائلا: "جمهوري الحبيب، الحمد لله صحتي اتحسنت، الحمد لله ربنا كريم، والرعاية في المستشفى على أعلى مستوى، والحمد لله على كل حال".

وعلّق الشيخ على الفيديو، قائلا: "صباح الخير، أصحابي وأخواتي، جمهوري الحبيب، أنا بخير والحمد لله، وأول ما سمحولي قولت أطمنكم عليّا وأنا خرجت من الرعاية الحمد لله".

وكان طارق الشيخ، نشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورة له وهو على سرير المرض في المستشفى.

وطلب الشيخ من جمهوره الدعاء له، قائلا: "جمهوري الحبيب أرجو الدعاء بالشفاء العاجل".

يذكر أن آخر أعمال طارق الشيخ أغنية "طافية سيجارة"، من كلمات أمير الحصري، ألحان طارق السفاح، وتوزيع فهد، وطرحها عبر قناته على موقع "يوتيوب" في أكتوبر الماضي.