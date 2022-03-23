"صورة للتاريخ".. حسن الرداد وسوسن بدر في كواليس "بابلو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان حسن الرداد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين من كواليس مسلسله الرمضاني الجديد "بابلو".

وظهر "الرداد" في الصور بصحبة الفنانة الكبيرة سوسن بدر، من كواليس العمل وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وعلق الرداد على الصور قائلا: "صورة للتاريخ مع إحدى مبدعات هذا العصر في فن التمثيل النجمة الكبيرة سوسن بدر، مسلسل بابلو في رمضان 2022، بابلو إوعى تقابله"

مسلسل "بابلو" بطولة: حسن الرداد، أروى جودة، صلاح عبدالله، سوسن بدر، رشوان توفيق، سلوى عثمان، مصطفى فهمي، عمر الشناوي، نجلاء بدر، والعمل من تأليف حسان دهشان، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.