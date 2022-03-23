بعد غياب 10 أعوام علي الحجار يعود للغناء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 9:26 صباحًا

بعد غياب دام حوالي 10 أعوام، يعود المطرب علي الحجار لغناء تترات أحد مسلسلات رمضان من خلال تقديمه تتر مسلسل “جزيرة غمام”، وكان آخر تتر غناه علي الحجار مسلسل “ابن ليل”، الذي تم عرضه في يوليو عام 2012.

وأعلن “الحجار”، غنائه لتتر مسلسل “جزيرة غمام”، عبر صفحته الرسمية “فيسبوك”، قائلا: “قريباً أغاني مسلسل جزيرة غمام”.

وانهالت تعليقات الجمهور، الذين أعربوا عن سعادتهم لعودة سماع صوته على أغاني تترات مسلسلات الموسم الرمضاني، متمنين له النجاح الدائم.



من ناحية أخرى، كشف “الحجار” في تصريحات سابقة، أن أفضل الأغاني التي قدمها والأقرب لقلبه هي “عارفة”، مضيفاً: “بغني من 45 سنة.. ومش هبطل غناء لحد ما أموت”.

كما أضاف أنه لا يخاف على أولاده من أي شيء إيماناً منه بالله عز وجل بأن الله لا يظلم أحداً، وكل إنسان له نصيب من الدنيا، مشيراً إلى أنه لم يجبر أولاده على شيء وترك لهم حرية الاختيار لحياتهم، ولكن حرص على التربية الصحيحة والقيم والأخلاق لأنهم من الأساسيات.