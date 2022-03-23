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بيغيب عن دراما رمضان لكن حريص على الإذاعة..حكاية أحمد حلمى مع الشهر الكريم

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القاهرة - سامية سيد - كيميا خاصة وحالة من الثقة والاحترام تجمع النجم أحمد حلمى وجمهوره في الوطن العربى، فاستطاع خلال مشواره الفني الكبير أن يصنع نجوميته بالكثير من الأعمال الفنية وخاصة في السينما، فبمجرد ظهوره على الشاشة يضفى حالة من البهجة والسعادة، ورغم ابتعاده عن الدراما التليفزيونية وقلة تواجده فيها، إلا أنه يحرص على التواجد فى موسم رمضان كل عام بمسلسل إذاعى.

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أحمد حلمى يواصل حاليا تحضيرات مسلسله الإذاعى الجديد الذى يحمل اسم "العصمة فى إيدى"، والمقرر بثه خلال شهر رمضان المقبل على إذاعة شبكة راديو النيل، ويشاركه في بطولة العمل الاذاعى صديقه المقرب ادوارد والذى يمثل حالة استثنائية حيث انهما حققا نجاحا كدويتو في الكثير من الأعمال السينمائية السابقة، كما تشاركه النجمة هنا الزاهد بطولة هذا العمل.

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بداية أحمد حلمى مع المسلسلات الاذاعية كانت منذ عام 2007 من خلال المسلسل الاذاعى "صلاح الخير" وشاركه في بطولته هنا شيحة وعزت أبو عوف وادوارد وميمى جمال، وتدور قصته حول صلاح الخير عاشق الهندسة بالصدفة ويعثر صلاح على تصميم هندسي فاشل للمهندسة ياسمين ابنه المهندس حازم الحريري، ويقوم صلاح بتعديل الرسم الهندسي حسب رؤيته ويبحث عنها لكي يعيد لها التصميم وعند مكان الالتقاء تحدث مفارقات طريفة وكوميدية.

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لينطلق أحمد حلمى في المشاركة الدرامية من خلال الإذاعة في شهر رمضان وخارجه، حيث قدم خلال مشواره الكثير من الأعمال الاذاعية منها، يا خميس يا جمعة، يا أنا يا انت، اطلبينى من بابا، جرى ايه يا عمر، زكى لاكى، ازمة نفسية، احنا صغيرين اوى يا ماندو، مين معايا، وش في وش، لمس أكتاف.


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ورغم قلة الأعمال التي جمعت النجم أحمد حلمى بزوجته النجمة منى زكى إلا أنها اجتمعا سويا من خلال 5 مسلسلات إذاعية منذ عام 2010 وحتى 2017، وهم ، مشاكسة حرة، منحوس ونصف، فيلا الباشا، عايش بطولو، وأخر عمل إذاعى جمعهما كان مسلسل شطة هندى.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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