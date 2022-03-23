شكرا لقرائتكم خبر عن عادل هيكل اللاعب الفنان..موت الريحانى كتب له الحياة وهند رستم سبب دخوله الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 88 عاما على ميلاد كابتن عادل هيكل حارس مرمى النادى الأهلى الشهير الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 23 مارس من عام 1934 ليكون أحد أشهر نجوم النادى الأهلى ولا تقتصر نجوميته على عالم الرياضة فقط، بل امتدت هذه النجومية إلى عالم الفن ، حيث شارك النجم الرياضى فى ثلاثة أفلام من أشهر وأنجح الأفلام المصرية أهمها فيلم إشاعة حب عام 1960 مع الفنانين يوسف وهبي، وعمر الشريف، وسعاد حسني، ومذكرات تلميذة عام 1962 مع الفنانين أحمد رمزي، ونادية لطفي، وحسن يوسف، وحديث المدينة عام 1964 مع الفنانين سميرة أحمد، وشويكار.

وكان عادل هيكل الذى ولد في محافظة القاهرة بالجزيرة واسمه الحقيقى محمد أحمد عادل هيكل متعدد المواهب ، فالنجم الذى التحق بروضة قصر الدوبارة ثم بالجيزة الثانوية ثم المعهد العلمي ثم السعدية الثانوية، تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1967 وقد عمل بالصحافة بمجلة الجيل الجديد ومجلة الأنوار اللبنانية وجريدة الوفد.

كان هيكل يمارس رياضة كرة القدم في مدرستي الجيزة الثانوية والسعدية وتميز بشدة في حراسة المرمى، وعندما شاهدة مدرب الناشئين في الأهلي الكابتن حسين كامل ضمة لناشئي النادي عام 1947 وكان عمره وقتها 13 عاماً، ولكنه أصيب بكسر مضاعف في ذراعه الأيمن وتولي الأهلي رعايته.

وما لبث أن عاد هيكل للملاعب حتى أصيب بمرض التيفود بعد ستة أشهر، ولكن القدر كتب له النجاة بموت الفنان الكبير نجيب الريحاني، الذى كان قد أصيب من قبل بهذا المرض وتوفى بعد أن تأخر الدواء الذي طلبه الدكتور المعالج من أمريكا ، وعندما تدهورت صحة عادل هيكل اشترت والدته هذا الدواء الذي كان مخصصاً لعلاج نجيب الريحانى ليكتب هذا الدواء الشفاء للفتى ويتصدر خبر شفائه الصحف وقتها بعد أن كتبت له الحياة بموت الريحانى.

وعاد هيكل للأهلي بعد تماثله للشفاء ولعب مع فريق الأشبال لمدة عامين وفاز بالعديد من البطولات، وأصبح أحد أهم حراس ولاعبى النادى الاهلى

وعن دخوله مجال التمثيل تحدث هيكل فى لقاء سابق مع الإعلامى عمرو الليثى فى برنامج "بوضوح" عام 2015 و قال: "التمثيل مكانش في دماغى وكان وقتها صالح سليم عمل السبع بنات، وجالي صديقي جمال الليثي وقالي مش ناوي تمثل زي صالح سليم، وساعتهاسألنى إيه رأيك فى هند رستم؟ قولتله زى القمر، قالى ديه هتبقى خطيبتك فى الفيلم، فقولتله طيب يلا بينا على الاستوديو وعملت الفيلم"، وبهذا شارك هيكل فى فيلم إشاعة حب وبعده شارك فى فيلمى مذكرات تلميذة وحديث المدينة.

ورحل عادل هيكل عن عالمنا فى 22 سبتمبر 2018 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما.