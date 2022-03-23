بعد عرض التيزر الثاني.. روجينا تصدم جمهورها بشخصيتها في انحراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرحت قناة النهار الفضائية، التيزر الدعائي الثاني لمسلسل "انحراف" للفنانة روجينا، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وتضمن التيزر الثاني ظهور روجينا، في لقطات متنوعة من الأحداث تعبر عن الغموض والإثارة والتشويق التي تحبس الأنفاس خلال الأحداث، فتضمنت لقطات جريمة، ودراما نفسية.

يبدو من الوهلة الأولى أن الدور الذي تقدمه روجينا من الأدوار المركبة الصعبة، بينما جسدته هي بطريقة منفردة، وتميز أيضا الفنان محمد لطفي، في التيزر بلقطة مأخوذة من مشهد صامت، بينما استطاع مخرج العمل رؤوف عبد العزيز، على اختيار الكادرات بعناية، وجمع لقطات من مشاهد متفرقة تقترب مدتها من 30 ثانية.

مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

ويشارك في بطولة مسلسل" انحراف" كل من سميحة أيوب، عبدالعزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، سما إبراهيم، محمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز