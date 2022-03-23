شكرا لقرائتكم خبر عن "خالد جلال "الملهم" .. كتاب للناقد باسم صادق يرصد مشواره المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الناقد المسرحى والصحفى باسم صادق مشوار خالد جلال المسرحى، وأهم المحطات الكثيرة من حياته التي تعكس كيفية تجاوزه لكثير من الصعاب والمعوقات التى واجهته، وما هي المؤشرات الدالة على قدرته على القيادة والإدارة في بداياته الفنية، وكيف تم التقاطها وتوظيفها بالشكل الأمثل؟.

الكتاب يرصد كذلك تدرجه في إخراج العروض المسرحية بمختلف أنواعها ورحلته الدراسية في فرنسا ثم ايطاليا ثم كواليس أعماله في المسرح الجامعي والمستقل والشباب وصولا إلى محطته الأبرز والأهم في مركز الابداع وصناعة الممثل بالمفهوم الأشمل عبر مدرسة ارتجالية ذات خصوصية تحمل اسمه وما أفرزته من تجارب مسرحية أثرت الحركة المسرحية وغيرت مسارها وأهدت الوسط الفني المصري والعربي نخبة من أهم الممثلين والمبدعين ، وكذلك يقدم الكتاب عددا من المقالات النقدية للكاتب حول أعماله المسرحية.

ويقول باسم صادق إن الكتاب بداية اولى لعمل سيرة ذاتية ضخمة وأكثر تفصيلا ورصدا وتحليلا يليق باسم المخرج الكبير خالد جلال وما صدر ضمن فعاليات مهرجان مسرح الجنوب بالأقصر كان جزء من المسيرة والمشوار .