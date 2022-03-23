شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار إضافية لـ فيلم الأنيميشن Sing 2 بـ دور العرض حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الأنيميشن Sing 2 بـ حوالى مليون دولار في خلال الأسبوع الماضى، حيث وصلت إلى 377 مليونًا و 110 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 ديسمبر من العام الماضى 2021 بـ دور العرض المختلفة، وانقسمت الإيرادات بين 158 مليونًا و 440 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و218 مليونًا و 670 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

العمل من بطولة مجموعة من النجوم العالميين منهم ماثيو ماكنهوى، تارون إجيرتون، تورى كيلى، ريس ويذرسبون، نيك كرول، سكارلت جوهانسون، بوبي كانافال، هالسي، بونو، إريك أندريه، فاريل وليامز، ليتيتيا رايت.

وشارك فيلم الأنيميشن Sing 2 في مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الافتتاحية العرض الأول فى العالم العربى للجزء الثانى من فيلم التحريك المنتظر "هيا نغنى 2" أو " Sing 2" ، للمخرج البريطاني الحاصل على جوائز جارث جينينجز.

كما يقوم الثنائى أريانا جراندى وسينثيا إريفو ببطولة الفيلم الموسيقى الجديدWicked ، الذى سيكون من إنتاج شركة Universal، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع"deadline"، سيقوم المخرج جون إم تشو بإخراج العمل.

فيلم Wicked الجديد مستوحى من المسرحية الموسيقية التي تحمل نفس الاسم، والتي يتم عرضها منذ 18 عامًا، على أن تلعب ستلعب إريفو دورElphaba، بينما ستلعب جراندي دور Glinda.

فيلم Wicked قيد التطوير حاليًا، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج العمل الجديد في خلال الصيف من العام الجارى 2022 بـ المملكة المتحدة.