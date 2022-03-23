مدحت تيخا عن مخرج "بيت الشدة": "هيبقى من أهم المخرجين بمصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أشاد الفنان مدحت تيخا، بالمخرج وسام المدني الذي يتعاون معه في دراما رمضان ٢٠٢٢ بمسلسل "بيت الشدة" ويعرض على شاشة قناة "القاهرة والناس".

وقال تيخا، في تصريحات صحفية، إنه سعيد بالعمل مع المخرج وسام المدني في دراما رمضان هذا العام، مؤكدا أنه استمتع بالعمل معه بمسلسل "بيت الشدة" الذي يعد تجربة جميلة وممتعة.

وتابع حديثه عن مخرج بيت الشدة: "افتكروا الإسم ده كويس أوي، لأنه هيبقى من أهم المخرجين في مصر في فترة قريبة جدا ان شاء الله".

على جانب آخر، يواصل أبطال المسلسل على قدم وساق استكمال تصوير المشاهد المتبقية لهم بالمدينة للانتهاء منها، ثم الانتقال إلى تصوير عدد من المشاهد الخارجية بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة.

مسلسل"بيت الشدة" يخوض بطولته النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني