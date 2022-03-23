شكرا لقرائتكم خبر عن حنان سليمان والدة أكرم حسنى فى مسلسل "مكتوب عليا" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة حنان سليمان في بطولة مسلسل "مكتوب عليا" المقرر عرضه حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it في شهررمضان المقبل، حيث تجسد حنان خلال أحداث العمل شخصية "محاسن" والدة (جلال) الذى يجسد دوره أكرم حسنى وتواجه العديد من المواقف الكوميدية مع ابنها وباقى العائلة.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشا، وعدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة "k media" للمنتج كريم أبو ذكرى.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

يذكر أن آخر أعمال حنان سليمان حكاية "بدون ضمان" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا انا" الذى تم عرضه مؤخراً على قناة dmc، هنادى مهنى، هاجر أحمد، أحمد بدير، اسلام جمال، أحمد كشك، سلوى عثمان، جلا هاشم، كيره الصباح، حنان سليمان وسيناريو وحوار يوسف وجيه إخراج ياسمين أحمد كامل.