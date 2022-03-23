والدة “آيتن عامر” تخطف الأنظار بجمالها في ظهور نادر على السوشيال ميديا.. نُسخة من بناتها! – (شاهد الصورة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 مارس 2022 02:47 صباحاً - نشرت الفنانة الشابة أيتن عامر على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مجموعة من الصور لها مع والدتها السيدة زيزي عرب. في مراحل عمرية مختلفة هنئتها من خلالها بمناسبة عيد ميلادها.

وأرفقت أيتن صورها مع والدتها بالتعيق قائلة: “انا مهما اروح و اجي ماليش غير حضن أمي ‏من بعدها مفيش امان و مفيش حنيه ‏المخلصه الوفيه الحاجة الحلوة اللي فيا ‏هي البركة اللى عندي و ماليش بركه الا هي ‏الطيبه الأميره أمي الست الأصيله ‏حياتي و ذكرياتي ف تقاطيعها الجميله كل سنة و انتى طيبة يا أمى ♥️”.

ويعد ظهور والدة الفنانتين أيتن ووفاء عامر أمام الجمهور، من المرات النادرة، حيث ظهرت لأول مرة في العام 2018 حينما احتفلت عائلتها بعيد ميلادها في جو أسري، فيما انهالت التعليقات لتقديم المعايدات لوالدة النجمتين

رمضان 2022.. طرح الأفيش الرسمي لمسلسل أيتن عامر «النقطة العميا»

من ناحية أخرى، روّجت النجمة آيتن عامر لمسلسلها الجديد «النقطة العميا» وذلك عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال المارثون الرمضاني القادم 2022

ونشرت أيتنصورة للبوستر الدعائي الخاص بها للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقة عليه: «مسلسل النقطة العميـا على منصة وياك في رمضان»

مسلسل «النقطة العميـا» من بطولة النجوم آيتن عامر، محمد عز، هاجر الشرنوبي، صلاح عبدالله، إيهاب فهمي وغيرهم نخبة من الفنانين. المسلسل من تأليف عمرو جمعة وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

وينتمي «النقطة العميـا» ‏لنوعية الدراما القصيرة، ويحمل طابع السايكودراما في إطار اجتماعي حول النقطة العميا في مخ الإنسان، وصراعاته النفسية والداخلية.‏

كما تشارك أيتن حاليًا في مسلسل “أولاد عابد“، ونشرت الفنانة صورة جديدة من كواليس العمل عبر صفحتها الرسمية على انستجرام. وظهرت أيتن عامر في الصور من أثناء تصوير مسلسلها “أولاد عابد”، مما نال اعجاب متابعيها.

بالإضافة إلي مشاركتها في “مسلسل مكتوب عليا” مع الفنان أكرم حسني والفنانة هنادي مهنا وعمرو عبدالجليل

وكانت أيتن عامر أطلقت خلال الأيام الماضية أغنية «وبناقص» على موقع «يوتيوب» ومن خلالها تمكنت من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر اليوتيـوب، وحققت الأغنية مليون مشاهدة، لتحتل مركزًا متقدمًا في القائمة التي تضم الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر.

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