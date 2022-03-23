أبناء حنان ترك يصبحوا شبابًا ويطلقون لحيتهم.. لن تصدقوا وسامتهم في أحدث ظهور ! – (شاهد)

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 مارس 2022 02:47 صباحاً - احتفلت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك بعيد ميلاد ابنها، ونشرت صورة حديثة جمعتها به، والتي كشفت عن دخوله مرحلة الشباب.

حنان ترك وجهت تهنئة خاصة لابنها، وذلك عبر خاصية “ستوري”، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، حيث كتبت: “عيد ميلاد سعيد ابني الموهوب”.

حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد إبنها يوسف

حنان ترك شاركت الجمهور عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، بصورة تجمعها مع ابنها يوسف، ظهرت فيها وهي تحتضنه خلال تواجدهما على شاطئ البحر، وهنأت ابنها بعيد ميلادها وقالت في رسالتها له: “لم يأت أفضل ما في حياتك بعد، احتضنه وكن واثقا من نفسك وابدأ في مستقبل مليء بالإمكانيات والفرص اللامحدودة.. عيد ميلاد سعيد.. أحبك”.

حنان ترك تهنئ نجلها يوسف بعيد ميلاده

ونالت رسالة التهنئة التي أرسلتها حنان ترك لابنها، تفاعل عدد من متابعيها، إضافة إلى تفاعل ابنها الذي عبر عن مدى سعادته بكلام والدته له، حيث أعاد يوسف نشر تدوينة حنان ترك عبر خاصية القصص القصيرة كذلك، وعلّق عليها قائلًا: “الروح الوحيدة التي تعطيني سببًا للاستمرار.. أحبك يا ماما”.

يوسف يعيد نشر صورته مع والدته حنان ترك ويعبر عن سعادته بتهنئتها

كما تلقى يوسف التهاني من قبل شقيقه آدم، الذي نشر صورة ليوسف عبر خاصية القصص القصيرة وتمنى له السعادة، وعبر يوسف عن مدى محبته لشقيقه الأصغر بعد تهنئته له.

حنان ترك تدعم موهبة إبنها في غناء الراب

وتحرص النجمة المعتزلة حنان ترك باستمرار على دعم ابنها يوسف وموهبته في غناء الراب، حيث نشرت مؤخرًا مقطع فيديو من كليب أغنية جديدة لابنها بعنوان “queen” تم طرحها قبل فترة، لتشجع ابنها وتفاجئ الجمهور بأحدث ظهور له.

صورة لآدم نجل حنان ترك

زيجات حنان ترك الخمسة

يُذكر أن الفنانة حنان ترك تزوجت خمسة مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال أيمن السويدي وبعد زواجها بساعة توفي والدها، واستمر زواجهما لمدة شهر وانفصلا بعد خلافات، وقد تزوج لاحقًا من الفنانة ذكرى.

وكانت الزيجة الثانية من رجل الأعمال المصري “خالد خطاب” وأنجبا ولدان هما يوسف وآدم وحدثت بينهما خلافات بسبب التزامها الديني أدت لطلاقهما، ثمتزوجت من المخرج هادي الباجوري ولم يدم الزواج طويلا.

وكانت الزيجة الرابعة في عام 2008، حيث تزوجت دكتور يدعى محمد يحيى، ويعد ذلك الزواج هو الأقصر والأكثر غموضا، حيث أشارت تقارير أخرى بأنه رجل أعمال سعودي، حيث إنها أعلنت عن ذلك الزواج بعد أن أنجبت منه أبنها الثالث محمد.

تزوجت حنان للمرة الخامسة من محمود مالك شقيق القيادي الإخواني حسن مالك وتم الزواج سرا وأخفته لمدة عام ونصف ويعتبر الزواج الأنجح في حياتها، حيث إن زواجهما لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا، والذي أسفر عن ابنتين وهما مريم ومنى.

يُذكر أن الفنانة حنان ترك كانت قد قررت ارتداء الحجاب في عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات “أولاد الشوارع”، “هانم بنت باشا”، “نونة المأذونة”، “الأخت تريز”، والذي يعد آخر أعمالها التليفزيونية، في حين كان آخر أفلامها “المصلحة” مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده السقا.

نورت