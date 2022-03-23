هند القحطاني تتصدر الترند بعد ظهورها باكية على والدتها والجمهور يتعاطف معها!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 مارس 2022 02:47 صباحاً - تصدرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ في الساعات الأخيرة، بسبب فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ تحدثت خلاله عن اشتياقها لوالدتها.

ونشرت هند القحطاني مقطع فيديو بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، تتحدث فيه عن شوقها إلى والدتها مشيرة إلى أنها ورثت منها كافة ملامحها.

وظهرت هند القحطاني تبكي لأن والدتها ليست بجانبها في يوم عيد الأم، قائلة: “ما أخفيكم، تذكرت أمي، اشتقت لها”.

ووجهت هند القحطاني رسالة إلى والدتها عبر الفيديو طالبتها فيها بأن تأتي إليها لأنها تعلم أنها لا تستطيع العودة إلى السعودية خوفاً من المشاكل التي يمكن أن تحدث من أسرتها كما وضحت من قبل.

وقالت هند القحطاني مخاطبة والدتها: “أمي تعالي، اشتقت لك، أنتي عارفة إني ما أقدر أجيك، تعالي أبغى أحضنك”.

ونشرت مشهورة سناب شات السعودية، الفيديو على مقطع من أغنية شيرين عبد الوهاب، هي الدنيا، عن الأم، مؤكدة أنها تحمل نفس ملامح والدتها والأكثر شبهاً بين اخوتها لها. وتابعت: “فعلا ملامحي نفس ملامح أمي، أنا أشبهها نسخة منها أنا الوحيدة اللي أشبه أمي نسخة منها، الله لا يحرمني منك يا أمي. يذكر أن هند القحطاني لم ترى والدتها منذ أن تركت السعودية، والتي أوضحت من قبل أن عودتها قد لا تكون سارة لأنه ستحمل تداعيات تدخل في إطار المصائب.

قد اثار بكاء هند القحطاني تعاطف الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاء في بعض التعليقات “بكيت مع بكاء هندالقحطاني على امها. سبحان الله يا هند ما اتابعها الا انها شخص صادق كلماتها ومشاعرها توصل والاقي فيها قبول كثير باين متربية ومثقفة ومتعلمة وشخص واضح وصريح.” و “بكاء هند القحطاني ع أمها قطع قلبي”.