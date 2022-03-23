شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة أحمد: فخورة بفيلم "الشيماء".. وكل ما أتفرج عليه أبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، اليوم الثلاثاء. وتحدثت خلال الحلقة عن عملها مع الفنانين الكبار فريد شوقى وفؤاد المهندس وأنور وجدى وسعاد حسنى، كما تحدثت عن كواليس الفيلم الدينى "الشيماء".

وقالت سميرة أحمد خلال الحلقة: "فخورة بفيلم الشيماء ولما بشوفه ببكى، أعتبره من أحسن الأفلام الدينية اللى اتعملت من إخراج حسام الدين مصطفى، الأغانى اللى فيه لمطربة عظيمة هى سعاد محمد، وكانوا بيستضيفونى عشان أغنى أغانى الشيماء، كانوا فاكرين إنى أنا اللى غنيت".

وأضافت: "مسلسل امرأة من زمن الحب كان مكتوبا لفاتن حمامة لكنها لم تقدمه فوافقت عليه. وشفت كريم عبد العزيز فى (اضحك الصورة تطلع حلوة)، عجبنى وكلمت والدته عشان يشتغل معايا، لكنه كان فى إسكندرية، ساب إسكندرية وجه بسرعة، ولغاية دلوقتى يقول: أنا مانساش فضل مدام سميرة".

أما عن ياسمين عبد العزيز قالت سميرة أحمد: "شفتها فى إعلان وعجبتنى جدا، اتصلت بيهم جابولى بنت تانية اسمها ياسمين لكن مش هى، لحد ما جابوا ياسمين عبد العزيز، وكانت بتسمع الكلام جدا".