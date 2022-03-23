شكرا لقرائتكم خبر عن "المدعو فريد شوقى مطلوب فى قسم الهرم".. مقلب من تخطيط سميرة أحمد فى وحش الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، مساء الثلاثاء. وتحدثت خلال الحلقة عن عملها مع الفنانين الكبار فريد شوقى وفؤاد المهندس وأنور وجدى وسعاد حسنى، كما تحدثت عن كواليس الفيلم الدينى "الشيماء".

وكشفت سميرة أحمد خلال الحلقة قصة "مقلب" من تخطيطها فى وحش الشاشة فريد شوقى فى كواليس "امرأة مطلقة"، قائلة: "فريد شوقى كان بيخاف من أى حاجة رغم إنه وحش الشاشة، عملت فيه مقلب وكتبت ورقة مكتوب فيها: المدعو فريد شوقى مطلوب فى قسم الهرم وتركتها فى استوديو نحاس.. وبعد اكتشافه المقلب كان مصدوم".

وصرحت بأن فيلم "أم العروسة" كان من المقرر أن يعرض فى مهرجان كان، إلا أن ذلك لم يحدث لأن الموسيقى ليست أصلية ومأخوذة من موسيقى عالمية، مضيفة أن فيلم السيرك إنتاج عام 68 تعتبره من أعظم الأفلام المصرية، لأنه أول احتكاك بين السيرك والسينما والكشف عن أسراره.