شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد طعيمة: مسلسل مكتوب عليا كوميدى عائلى يشبه الحياة اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان محمد طعيمة، عن مشاركته فى مسلسل مكتوب عليا الذى يعرض فى شهر رمضان، قائلا : "مسلسل كوميدي عائلي يعرض فى شهر رمضان، وكوميدية تشبه التعامل مع الناس فى الحياة اليومية، وبطولة أكرم حسنى وباقة من النجوم".

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، :" بصور حاليا المسلسل، والتصوير شبة يومى وبه كواليس حلوة هتعجب المشاهد، ووجبة خفيفة يارب تعجب المشاهد".

وتابع: "المجال الفنى عاوز صبر، وطول بال وهو قائم على عمليه بناء، وأول عمل لي كان البلاتوه مع أحمد أمين، ومسلسل الوصية أثر كبير فى المشاهدين، وشاركت فى مسلسل مع مصطفى قمر".

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

ويعتبر مسلسل مكتوب عليّا هو التعاون الثاني بين الثلاثي أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، حيث سبق وتعاونوا في مسلسل الوصية، الذي نافس في موسم رمضان 2018، وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري.

ويشارك النجم أكرم حسني في بطولة المسلسل كل من عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشا، مكتوب عليّا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.