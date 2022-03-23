شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى: أكرم حسنى أحلى حاجة حصلتلى في عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة هنادى مهنى، بمسلسل مكتوب عليا، الذى سيذاع في شهر رمضان، موضحة أن العمل مع فريق عمل المسلسل جميل للغاية، متابعة: من قلبى بحبهم وبحب المسلسل جدا، والعمل مع أستاذ خالد الحلفاوى المخرج حلو اوى فهو إنسان محترم ، وملتزم ويحب شغله ودمه خفيف.

وأضافت هاندى مهنى، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: أكرم حسنى أحلى حاجة حصلتلى في عام 2022 كشخص في الدنيا ، فهو إنسان جميل أوى والشغل الحلو أوى ، ومش بعرف امسك نفسى أوقات من كتر ما دمه خفيف وجميل وهو إنسان أعتبره أحلى الحاجات اللى حصلتى .

وتابعت هنادى مهنى: فريق عمل المسلسل من أكبر لأصغر شخص أن مبسوطة انى بعمل معهم، ونفسى المسلسل لا ينتهى حتى أظل معهم طوال الوقت.