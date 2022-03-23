شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد أحمد رمزى .. تعرف على أبرز محطات حياته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد رمزى، حيث أنه من مواليد 23 مارس وهو النجم الشاب الذي ولد فى محافظة الإسكندرية لأب مصرى يعمل طبيبًا وأم أسكتلندية وكان شابًا وسيمًا رياضيًا لم يفلح فى كلية الطب مثل والده وشقيقه الأكبر وتخرج فى كلية التجارة.

نجح فى تحقيق نجاحات عديدة كرجل رياضى، حيث كان يجيد أحد الألعاب الرياضية القتالية، وساهمت صداقته القوية بالفنان عمر الشريف التى بدأت قبل دخوله المجال فى أن يحقق حلمه بدخوله مجال التمثيل، بعدما علم بحبه وولعه الشديد بالسينما.

ورغم ذلك فقد صاحب أحمد رمزى سوء الحظ فى أول تجربة رشح لها بعدما أخبره صديقه عمر الشريف أن المخرج يوسف شاهين رشحه لدور البطولة فى فيلم "صراع فى الوادى" إلا أن الدور نفسه ذهب للشريف، وهو ما أصاب أحمد رمزى بالصدمة.

ولم يفقد أحمد رمزى الأمل وتجاوز صدمته، بعدما انضم بعدها مباشرة إلى الثنائى السابق من خلال فيلم "شيطان الصحراء" لكن خلف الكاميرا من خلال العمل بالتصوير، لينطلق مشواره من خلال فيلم "أيامنا الحلوة" الذي جمعه بصديقه أيضا عمر الشريف، وتوالت أعماله التى أشتهر من خلالها بدور الولد الشقى والوسيم.

وقدّم رمزى خلال مشواره الفنى 113 عملًا فنيا، يتميز معظمها بأدوار الشاب الوسيم خفيف الظل، وفى عام 1975 قدّم فيلمى "جنون الشباب"، و"الحب تحت المطر"، ثم قرر الابتعاد عدة سنوات حتى عاد من خلال فيلم "حكاية‏ ‏وراء‏ ‏كل‏ ‏باب"، ثم غاب مجددًا، وعاد إلى السينما عام 1995 من خلال فيلم "قط الصحراء"، وشارك عام 2000 فى فيلم "الوردة الحمراء" ومسلسل "وجه القمر"، وكان آخر أعماله مسلسل "حنان وحنين" عام 2007 مع صديق عمره الفنان العالمى عمر الشريف.

وتوفى أحمد رمزي بعد حياة حافلة بالحب والفن فى 28 سبتمبر عام 2012 عن عمر ناهر 82 عاما إثر جلطة دماغية بعد سقوطه على أرضية حمام منزله نتيجة اختلال توازنه ودفن في الإسكندرية.