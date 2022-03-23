شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة أحمد تجيب: هل غارت من سعاد حسنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، اليوم الثلاثاء. وتحدثت خلال الحلقة عن عملها مع الفنانين الكبار فريد شوقى وفؤاد المهندس وأنور وجدى وسعاد حسنى، كما تحدثت عن كواليس الفيلم الدينى "الشيماء".

وحول ما تردد فى فترة من فترات نجوميتها بأنها تغار من الفنانة سعاد حسنى، أجابت سميرة أحمد: "سعاد حسنى حبيبتى، وعمرنا ما غيرنا من بعض، كانت فنانة شاملة، وجارتى، ولن يجود الزمان بممثلة مثلها، وكنت بروح خصيصا أتفرج عليها فى كواليس البنات والصيف".



سميرة أحمد مع صاحبة السعادة



سميرة أحمد (2)

وأضافت: "استقبلت جثمان سعاد حسنى فى المطار، واتخانقت مع السيدة التى كانت تسكن معها، قلت لها: "ماتت إزاى" قالت لى: مش هقولك.. إزاى أغير من سعاد".

وكشفت سميرة أحمد أن المخرج الأمريكي الذى أخرج النسخة الأمريكية من فيلم "الخرساء" كان فى مصر وشاهد الفيلم، وقال عنى: "الممثلة دى عملت الدور أحسن من الممثلة الأمريكية".

وقصّت سميرة أحمد العديد من الذكريات مع كبار النجوم، ومنها أن الفنان الكبير زكى رستم ضرب حسن حسنى بالقلم سنانه وقعت.