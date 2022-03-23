شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة أحمد: أنور وجدى رفض يدينى "جنيه ونص" أجرى عن فيلم "حبيب الروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، اليوم الثلاثاء. وتحدثت خلال الحلقة عن عملها مع الفنانين الكبار فريد شوقى وفؤاد المهندس وأنور وجدى وسعاد حسنى، كما تحدثت عن كواليس الفيلم الدينى "الشيماء".

وكشفت سميرة أحمد كواليس أول لقاء لها مع الفنان أنور وجدى، وقالت: "اخترنى بين عدد من البنات فى (حبيب الروح)، عشان أقول جملة واحدة (تشربى شامبانيا يا ليلى هانم)، رحت أقبض وطلبت منه جنيه ونص عشان اتكلمت بعدما كان أجرى جنيها واحدا لكنه رفض، وقال لى: "أنت هتبقي نجمة على فكرة.. وعملت بعد كدة معه فيلم ريا وسكينة وبعده فيلم بطولة أمامه".

وأضافت: "لما قابلت الأستاذ حسن الإمام رحت بفستان أختى الكبيرة نوال، نادى للمساعدة قال لها: "قصى لها الفستان وأنا كنت سالفاه، قلت له: حرام عليك، قال لى: هو الدور كدة.. وكان أجرى جنيها واحدا". لافتة إلى أن الفنان عبد الوارث عسر درّس لها الإلقاء.

وتابعت: "تبرعت لبلدى بملابس شخصياتى، وأنا بحب بلدى جدا، كل حاجة بشتغل بيها متبرعة بيها لأهلى وبلدى".