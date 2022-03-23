شكرا لقرائتكم خبر عن "هاملت من عزبة الصفيح" يشارك فى منتدى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج أحمد فوزى صالح عن اختيار مشروع فيلمه "هاملت من عزبة الصفيح" ليكون واحدا من 16 مشروعا مشاركا فى منتدى الإنتاج المشترك L’Atelier ، بمهرجان كان السينمائى الدولى من 22 إلى 27 مايو المقبل.

الفيلم مقتبس أحداثه من مسرحية شكسبير الشهيرة "هاملت"، لكنه فى العمل المرتقب ينشأ فى إحدى المناطق الشعبية ويدخل فى صراع مع عمه حول حقيقة مقتل والده، ويختلفان فى الرأى حول قضية تطوير العشوائيات.

وكانت آخر أفلام أحمد فوزى فيلم ورد مسموم الذى يتتبع حياة "تحية" عاملة نظافة مراحيض، لم تترك لها الدنيا شيئا سوى أخيها "صقر" عامل المدابغ، الذى تعيش لأجله وتفنى حياتها فى خدمته، تنقلب حياتها رأسا على عقب حينما تعلم أنه يحاول البحث عن فرصة للخروج من جحيم المدابغ، وهو ما ترفضه تحية فتحاول عرقلته بشتى الطرق وتقرر القيام بأى فعل لإبقائه بجانبها.

عرض الفيلم فى العديد من المهرجانات الدولية، وحصل على 3 جوائز من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، جائزة أفضل فيلم عربى، جائزة لجنة التحكيم للإسهام الفنى، جائزة الأمم المتحدة لشئون السكان(UNFPA)، كما حصد جائزة الجمهور لأفضل فيلم أجنبى من مهرجان ديوراما الدولى للأفلام فى الهند، وهى الجائزة السادسة التى يحصل عليها الفيلم.

"ورد مسموم" من تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح، وبطولة محمود حميدة، ومريهان مجدى، وصفاء الطوخى، وإبراهيم النجارى، وكوكى.